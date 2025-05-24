Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye'yi, inşallah yakın zamanda, çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

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2023'de ebediyete uğurladığımız bu kıymetli serginin ilk tohumlarını eken Mehmet Kısakürek'e de Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. İstanbul gibi tarihi, kültür, eşsiz tabii güzellikleriyle gözbebeğimiz olan nadide şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içindeyiz. İstanbul binlerce yıllık medeniyetimizin muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle bir kadim şehrin sakini, hizmetkârı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz.

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"ASALET SADECE MİLLETLERE HAS DEĞİL"

Yapay zeka ve ses klonlama gibi pek çok dijital yeniliğin kullanıldığı sergiyle bir yandan üstadın mısraları eşliğiyle tarihi İstanbul manzaraları seyredilirken bir yandan maziye yakinen şahitlik edilecek. Bu güzel ve anlamlı etkinliğin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Şu gerçeği evvela sizleri paylaşmak arzusundayım; milletlerin kıymeti, zenginliği, derinliği, tarih ve medeniyete yaptığı katkılar kadar sinesinden çıkardığı yazar, şair, ilim ve tefekkür insanlarıyla mizana vurulur. Bu eserler aynı zamanda necip olma hasletini; yani asaleti de bünyelerinde taşır. Asalet yalnızca milletlere has vasıf değildir, fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır. Necip ismiyle müsemma olan üstat bu asilliğin, bu yüksek fikri mertebenin en mümtaz amillerinden biridir.

"SON NEFESİNE KADAR KAVGASINI VERDİ" Merhum Necip Fazıl, şiir, nesir, tekmil eserleriyle daima ötelerin, ferdaların bir anlamda sıdretil müntehanın peşinde olmuştur. Üstadın sezişi, duyuşu, hissiyatı ve meselelere hakimiyeti onu muasır ve muarızlarından hep farklı kılmıştır. Zekasının keskinliğini, sözünün sarahatini, kalemi, kelamı, dava ve iddiasıyla ortaya koydu. Şiirlerinde zaman ve mekânı eşya ve insanla terkip etti. Mistik bir ürpertiyle birleştirdi. Ferdi ve toplumu hiçbir zaman birbirinden ayırmadı. Üstadın nazarında cemiyetin rüyası olan şiir, duygu, düşüncenin biri ötekini boğmadan, gölgede bırakmadan uyum içinde bir araya getirdiği sanatın adıydı. İnce olduğu kadar rafine, grift olduğu kadar naif dille geçmişi omuzlayıp geleceğe seslendi. Çileye talip olmadan sahil-i selametine varılamaz, insanın anlam arayışı nihayet bulamazdı. Üstad son nefesine kadar hep bunun kavgasını verdi. Çile hiç hayatından eksik olmadı. "BUGÜN CESUR VE VAKUR BİR GENÇLİK VAR" Kurduğu cemiyetle Anadolu'yu adım adım gezdi. Gençlerle bir araya geldi. Bir iman merkezi etrafında toplananlar olarak tarif ettiği milletimizi ruh kökleriyle yeniden buluşturmak için ömrü boyunca çalıştı, didindi. Devrin kibir abidelerin radarına girdi, sayısız takibata uğradı, zindanlara atıldı, dergileri toplatıldı. Fakat üstad hiçbir zaman korkmadı, yılmadı, yeise kapılmadı. Onun rahle-i tedrisinden geçen herkes kendisinde köklü mazinin, yüklü medeniyetin paha biçilmez mücevheratı görmüştür. Necip Fazıl'ın yetişmesi için ömrünü vakfettiği gençlik zalime Yavuz mazluma Yunus olan özgüven ve vicdan sahibi bir gençlikti. Üstadın çektiği çilelerin hiçbiri boşa gitmemiş, ektiği tohumlar çiçek açmış, filiz vermiş hamdolsun meyveye durmuştur. Bugün diline, dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var. Tarihini bilen, köklerine inen, milli kimliğini tüm veçheleriyle idrak eden bir gençlik var. Geçmişten aldığı ruh ve mirası geleceğe aktarma kararlılığına sahip cesur ve vakur bir gençlik var.

"SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELTECEĞİZ" Bilim, kültür, sanat, savunma sanayi, diplomasi, sivil toplum ve iş dünyasından siyasete bu gençlik müessir ve muteber Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. Eser, hizmet, projelerimizle bu gençliğin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar en büyük eserimizi terörsüz Türkiye'yi inşallah çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz. Tıpkı merhum üstadımız gibi. Bu eseri de bu ülkenin gençlerine emanet edeceğiz. Huzur, refah, istikrarın olduğu aydınlık geleceğe hep beraber ilerleyeceğiz. Rabbim yâr ve yardımcınız olsun diyorum.