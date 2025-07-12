Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etmişti. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı tarihi konuşmanın saati ve içeriği milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nerede olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? İşte 12 Temmuz 2025 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması hakkında detaylar...
- 1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü yapacağı tarihi konuşma için tüm gözler Ankara'ya çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etmişti. Çelik açıklamasında, "Cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak." ifadelerini kullanmıştı. Peki 12 Temmuz 2025 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması saat kaçta başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? İşte detaylar.
- 2
''CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMARTESİ SABAHI TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK''
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin baltalanması için bazı şebekeler ve istihbarat örgütlerinin Türkiye aleyhine bir takım işler yaptıklarını ve yapacaklarını aktardı.
Çelik, açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.
Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bunlarla ilgili olarak kurumlarımız mücadele ediyorlar. Bazı şeyler bağlantılar kopacak tekrar yapıştıracağız. Ama önemli olan şudur, devletimiz ve milletimiz için doğru olanı yapma konusunda iradeyi ve çalışmayı sürdüreceğiz. Yani önemli olan bu sonuca bakıyoruz ve burada da doğru araçları kullanıyoruz. Sonuç için gayrimeşru araçlar kullanmıyoruz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve her şey vatandaşımızın gözü önünde oluyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bugün de son derece önemli. Yine cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var.
Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum."
- 3
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KONUŞMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı başladı.
‘Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik’ temasıyla düzenlenen kamp kapsamında gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği açılış konuşmasına çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen tarihi konuşmasının 12 Temmuz Cumartesi günü saat 10.20'de başladı.
-
- 4
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamayı ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirilmesi bekleniyor.
Terör örgütünün silah bırakmasının sahada uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunması öngörülüyor.
- 5
AK PARTİ'NİN YENİ DÖNEM YOL HARİTASI BELİRLENECEK
AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programında milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek.
İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.
Kampta AK Parti’nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak. 3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.
- 6