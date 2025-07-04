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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katıldığı ve ikili görüşmelerde bulunduğu Azerbaycan'dan yurda döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:43
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
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        "TUR" uçağıyla Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan ve Sevilay Tuncer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği alana gelişinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. ( TCCB / Murat Kula - Anadolu Ajansı )

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