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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:04 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:16
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        Umman Sultanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan, Türkiye'nin Umman ile işbirliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da kutladı.

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