Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluşunu kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türk Kara Kuvvetleri’nin 2 bin 234’üncü yıl dönümünü kutladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Şanlı zaferlerle dolu 2234 yıllık bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/R1rXQMGVID — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 28, 2025

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"Şanlı zaferlerle dolu 2234 yıllık bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum."

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir