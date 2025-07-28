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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev'i karşıladı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev'i karşıladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 23:58 Güncelleme: 28.07.2025 - 23:58
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        Tokayev'i karşıladı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

        Tokayev ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

        Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer eşlik etti.

        Erdoğan ve Tokayev, Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüştü.

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