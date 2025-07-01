Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Minnihanov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile görüştü
Giriş: 01.07.2025 - 19:32 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile görüştü.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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