Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen 3 kulübün heyetlerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üç kulübün yönetim kurulu üyelerini, teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.
Giriş: 18.06.2025 - 19:02 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve 2024-2025 sezonu itibarıyla Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ve Kocaelispor’un başkanları, teknik heyeti ile oyuncularıyla bir araya geldi.
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