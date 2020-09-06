Bir süredir tüm branşlardaki bütün spor kulüplerini yakından ilgilendiren Covid-19 testlerinin yeni sezondaki durumu belli oldu. Habertürk Spor'dan İbrahim Yıldız'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından yeni sezonda ücretli yapılması kararından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası vazgeçildi.

Her kulüp için yıllık her branşta 2 milyon TL'ye yakın bir gider oluşturacağı öngörülen testlerin durumu, özellikle alt liglerde mücadele eden kulüpler için maddi anlamda büyük önem taşıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa şampiyonu olan U19 Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabulünde Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun PCR testlerinin kulüplere getireceği maddi sıkıntıyı detaylı şekilde dile getirirken Erdoğan'ın yapılan görüşmelerin ardından geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da testlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi Kulüpler Birliği de konuyu birçok defa dile getirmiş ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine konunun önemini anlatmışlardı.