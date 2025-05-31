Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali’ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini, bu alanlardaki iş birliğinin umut vadettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un yaklaşan Kurban Bayramı’nı da tebrik etti."

BULGARİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda atılan önemli adımlarla geliştiğini, savunma sanayisi ve enerji alanındaki işbirliğinin ilerletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması için gayretlerin sürdüğünü, Bulgaristan'ın bu konuda izlediği hassas siyasetin yakından takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul'da bir araya getirmek için çalıştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in yaklaşan doğum gününü kutladı. *Fotoğraf: AA