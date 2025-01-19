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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico'yu kabul edecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico'yu kabul edecek

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ve heyetini kabul edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:24 Güncelleme: 20.01.2025 - 01:19
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı Fico'yu kabul edecek
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        İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti vesilesiyle yapılacak olan ziyarette gerçekleştirecek görüşmelerde, Türkiye ile Slovakya arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Altun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını aktardı.

        Altun, "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkaracak ortak bildiri başta olmak üzere muhtelif alanlarda anlaşmaların imzalanması gündemdedir." ifadesini kullandı.

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