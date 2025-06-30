Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i vefatının 7'nci yılında andı.
Giriş: 30.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptığı çalışmalarla, kaleme aldığı eserlerle İslam, bilim ve teknoloji alanında çığır açan bir vizyon ortaya koyan büyük ilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamızı ebediyete irtihalinin 7’nci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
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