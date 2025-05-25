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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İstanbul'da Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:00
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüşecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif’i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek; iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında İslamabad’ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecektir." denildi.

        Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacak.

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