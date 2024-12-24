Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lideri Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Giriş: 24.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
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