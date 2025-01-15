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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın da yer aldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:21
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

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