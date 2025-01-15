Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın da yer aldı
Giriş: 15.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
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