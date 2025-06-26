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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 21:27 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:36
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        Katar Emiri Al Sani ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Katar’ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve ülkemizin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade etti.

        NATO Zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanımız, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükûnetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini dile getirdi."

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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