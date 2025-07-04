Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunuyor.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de bir araya geldi.

Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile bölgesel meseleler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede İran ile İsrail arasındaki ateşkesin kalıcı sükunete dönüştürülmesinin önem arz ettiğini, meselelerin müzakerelerle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'da, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti.

Kabulde, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye erişimi için birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.