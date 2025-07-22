Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda Eurofighter tedarik sürecindeki ilerlemeyi görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu:

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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi. Bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani durumun çok kötü olduğunu, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini, bir an önce Gazze’ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti."