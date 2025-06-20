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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nikol Paşinyan ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki görüşmenin sona erdiği bildirildi. Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya'daki barış ve diyalog süreci ile bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 19:11 Güncelleme: 20.06.2025 - 20:52
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        Paşinyan ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı İstanbul’da kabul etti.

        Kabulde Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar başta olmak üzere, Güney Kafkasya’daki barış ve diyalog süreci ile bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mevcut konjonktürde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakerelerinde varılan mutabakatın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin bölgenin “kazan-kazan” anlayışıyla kalkındırılması hedefiyle yürütülen çabalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

        Kabulde, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında atılabilecek adımlar da ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sadece Kafkasya’da değil, tüm bölgede istikrarın tesisi için diplomasinin tüm imkanlarını kullandığını, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bölgede oluşturduğu riskleri bertaraf etme amacıyla liderlerle temaslarına devam ettiğini söyledi."

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