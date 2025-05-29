Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonu 1'inci Lig play-off final mücadelesinde Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Lig Play-Off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.