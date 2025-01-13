Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rauf Denktaş paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından Rauf Denktaş paylaşımı yaptı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle yâd ediyorum
Giriş: 13.01.2025 - 23:00 Güncelleme: 13.01.2025 - 23:00
Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlarından Rauf Denktaş için şu ifadelere yer verdi:
Kıbrıs Türkü’nün hakkını korumak için birlikte mücadele verdiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının önderi Rauf Denktaş’ı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.
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