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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun ziyareti | son dakika haberi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun ziyareti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, hasta yakınlarıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:36
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun ziyareti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Yalçın'ın tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi. Yalçın'ı hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Erdoğan, daha sonra aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci ile eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik'i ziyaret etti.

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        HASTA YAKINLARIYLA SOHBET ETTİ

        Hastanede tedavi gören hastaların yakınlarıyla da sohbet edip, fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra Ziraat Bankası 4. Tarım Ekosistemi Buluşması programına katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

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