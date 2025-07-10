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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:52 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:52
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için 5 yıl önce yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni sosyal medya hesabından paylaşarak, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak" ifadelerini kullandı.

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