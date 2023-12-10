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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması: 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç lira olacak?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik asgari ücret açıklaması: 2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?

        Yeni yıla kısa bir süre kala asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin aramalar da başlamış durumda. 2024 yılında sadece bir kez zamlanacağı açıklanan asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. İşte, söz konusu duruma dair detaylar ve ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tarihi ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 00:17 Güncelleme: 10.12.2023 - 00:17
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        • 1

          Asgari ücret ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihine kısa bir süre kala vatandaşlar; asgari ücretin nasıl belirleneceği, ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, konuya dair tüm detaylar...

        • 2

          ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

        • 3

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ZAMMI AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı asgari ücret açıklaması şu şekilde;

          "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."

        • 4

          ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

          Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

          Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

        • 5

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

          Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        • 6

          2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

        • 7

          Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

          Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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