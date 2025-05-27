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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs askeri darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 27.05.2025 - 18:52
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        Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs askeri darbesinin 65'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "27 Mayıs 1960 darbesi, aradan geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde hâlen kanayan bir yaradır… Demokrasimize yönelik karanlık bir müdahale olan 27 Mayıs’ın 65’inci yıl dönümünde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmetle, kemaliedeple yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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