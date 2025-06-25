Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde ikili temaslarına devam ediyor.

Erdoğan'ın, Starmer ile zirvenin yapıldığı World Forum Binası'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da hazır bulundu.

Merz, ayrıca Ukrayna-Rusya arasında olası müzakereler için Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu, İstanbul veya Ankara'yı bu tür bir toplantı için mekan olarak sunmaya hazır olduğu için de Erdoğan'a teşekkür ettiğini kaydetti.

Alman Şansölye, "Ukrayna'daki üç buçuk yıllık bu korkunç savaş ve kanlı olaylardan sonra nihayet barışçıl bir çözüm bulunabilmesi adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rusya üzerinde nüfuzunu kullanarak Rusya Devlet Başkanı'nı müzakere masasına getirmesini istedim." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da eşlik etti.

Erdoğan, ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile zirvenin yapıldığı World Forum'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde ikili temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Fransa ile görüşme

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüştü.

Erdoğan, ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile zirvenin yapıldığı World Forum Binası'nda baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

SCHOOF İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Schoof ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Hollanda ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Hollanda ile çok iyi düzeyde olan ilişkilerini iş birliği potansiyellerini değerlendirerek daha da geliştirmekte kararlı olduğunu belirtti.

Erdoğan, Schoof'u NATO Zirvesi'ndeki başarılı ev sahipliği ve zirve organizasyonunu nedeniyle tebrik etti.

Erdoğan, Trump'la da görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi.

Görüşme, Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekti.