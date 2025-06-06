Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlar ile bayramlaştı
Giriş: 06.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde kıldı.
DHA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlar ile bayramlaştı.
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