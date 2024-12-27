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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'i biz bile kurtaramayız | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal'i o kuyudan biz bile kurtaramayız

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yayımladığı mesajında: "Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 20:20 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:28
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yayımladığı mesajında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

        Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, bize laf yetiştirerek kendisini hatırlatmaya çalışan Bay Kemal kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız. 14-28 Mayıs seçimlerinde mazlumları hedef göstererek güya seçim kazanmaya çalışan Hitler özentisi, ırkçı faşist zihniyete, milletimiz sandıkta geçit vermedi. Türkiye’yi kaosa ve kardeş kavgasına sürüklemeyi amaçlayan hayasız akınlara milletimizle birlikte göğüs gerdik. Mülteci ve insanlık düşmanı bu zavallı zihniyetin siyasette selasını ise “baba-oğul gibiyiz” diyerek kefil olduğu en yakınındaki isimler verdi. Şimdi Ankara’daki ofislerinde ne kapılarını çalan var ne halini hatırını soran var ne de ülke gündemine dair fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Ne yapsalar boş, ne yapsalar beyhude. Tarihin tozlu raflarında unutulup gitmekten kurtulamayacaklar.

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