Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı teşkilatının bayramını telefonla kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ağrı teşkilatının bayramını telefonla kutladı

        AK Parti Ağrı İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon bağlantısıyla teşkilat mensuplarının bayramını kutladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 16:38 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı teşkilatının bayramını kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti Ağrı İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

        Programda konuşan AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Kurban Bayramı’nın manevi ikliminin kardeşliği pekiştirdiğini ve birliği güçlendirdiğini ifade ederek, "Bugün burada yalnızca bayramı kutlamıyor, aynı zamanda milletimizin birliğine kasteden tüm tehditlere karşı kararlı duruşumuzu da yeniden vurguluyoruz" dedi.

        REKLAM

        Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, "Bu süreçteki tüm stratejik kazanımlar, sadece güvenliğimizin değil, milletçe kurduğumuz büyük Türkiye idealinin de temelini oluşturuyor. Bu vesileyle bayramın, ülkemizin huzuruna, refahına ve kardeşliğine vesile olmasını diliyorum. Her bir vatandaşımızla omuz omuza, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        Programın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla bağlanarak teşkilat mensuplarının bayramını kutladı. Erdoğan, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparak teşkilata başarı dileklerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürpriz bağlantısı salonda coşku ve duygusal anlara sahne oldu.

        Bayramlaşma programı, karşılıklı bayramlaşmalar ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #AK Parti Ağrı il teşkilatı
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yine kavga ettiler
        Yine kavga ettiler
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Habertürk Anasayfa