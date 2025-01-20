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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Uğurlu'yu kabul etti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Uğurlu'yu kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:50
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        Ahmet Uğurlu'yu kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti.

        DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti" denildi.

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