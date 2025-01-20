Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Uğurlu'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti. Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuldu
Giriş: 20.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti.
DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti" denildi.
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