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        Haberler Bilgi Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden vefat etti? Yiğit Bulut hayatı, kariyeri ve biyografisi

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Yiğit Bulut hayatı, kariyeri

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut 53 yaşında hayatını kaybetti. 2013 yılında başbakanlık başdanışmanı olarak atanan ve 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile Cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığı görevine getirilen Bulut'un hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Yiğit Bulut kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Yiğit Bulut hayatı ve kariyeri...

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        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 10:34 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:31
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut 53 yaşında yaşamını yitirdi. Eski İçişleri Bakanı, AK Parti milletvekili Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun" dedi. Peki, Yiğit Bulut kimdir, nerelidir? İşte, Yiğit Bulut hayatı...

        • 2

          YİĞİT BULUT KİMDİR?

          Yiğit Bulut 1972 yılında Keşan'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Bilkent Üniversitesi bankacılık ve finans bölümü mezun oldu. Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Bulut'un babası Mustafa Bulut, 1977 yılında Adalet Partisi'nden milletvekili seçildi.

        • 3

          YİĞİT BULUT KARİYERİ

          Yiğit Bulut, Kanal 6, Kanal E, CNN Türk'te ekonomi yorumculuğu ve Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Parametre ve Finans Analiz programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Doğuş Üniversitesi'nde bir dönem öğretim görevlisi olarak çalıştı. Son olarak 2009'da getirildiği Habertürk TV genel yayın yönetmenliği görevini, 3 Ocak 2012 tarihine kadar sürdürdü. Bir süre sonra Star Medya Grubu ile anlaştı ve 24 kanalının genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ayrıca Star gazetesinde yazmaya başladı. 2009'da Habertürk TV'de başlattığı Sansürsüz adlı tartışma programını, 24 TV'de sundu.

        • 4

          YİĞİT BULUT BİYOGRAFİSİ

          2013 yılının temmuz ayında başbakanlık başdanışmanı olarak atandı. 30 Ağustos 2014'te ise yeni bir kararname ile cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu başdanışmanlığına atandı.

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