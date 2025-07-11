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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Tarihi bir adım daha atıldı

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Tarihi bir adım daha atıldı

        Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Ülkemiz ve bölgemizin geleceği için hayırlı ve uğurlu olacak bir döneme giriyoruz. İnsanlığa umut veren güçlü adımlar atıyoruz" değerlendirmesinde bulundu

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        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 21:07 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:07
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        'Tarihi bir adım daha atıldı'
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Tarihsel dönemeçte bir tarihi adım daha atıldı! Devlet inisiyatifi olarak başlayan bir Devlet politikası olarak yürütülen, Ülke Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük liderlik pratiği ve fikri perspektifiyle, bilge lider Sayın Bahçeli’nin cesur ve kararlı siyasi öncülüğüyle hayata geçen Terörsüz Türkiye hedefinde yeni aşamaya geçildi. Ülkemiz ve bölgemizin geleceği için hayırlı ve uğurlu olacak bir döneme giriyoruz. İnsanlığa umut veren güçlü adımlar atıyoruz. Birliğimiz daimdir, ortak geleceğimiz parlaktır. Türkiye halkından oluşan Türk Milletinin gözü aydın olsun.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #mehmet uçum
        #haberler
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