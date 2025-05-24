Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Cumanın efendisi 'Kızılcık Şerbeti'

        Cumanın efendisi 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan bölümüyle de zirvede yer aldı. Yayınlanan tanıtımda; Mustafa, Işıl ve Koray'ı yakın takibe alırken Kıvılcım ve Ömer bebeklerinin adını Kemal koymaya karar veriyorlar. Nursema, Işıl'a evine döneceğini açıklarken kardeşleriyle helalleşen Mustafa'nın silahını hazırlaması sezon finalinde yaşanacak olayların ilk sinyalini veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumanın efendisi 'Kızılcık Şerbeti'
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” dün yayınlanan bölümüyle zirvede yer aldı.

        'Kızılcık Şerbeti'; tüm kategorilerde birinci oldu.

        ABC1’de... 9.91 izlenme oranı, 30.02 izlenme payı

        AB’de... 9.28 izlenme oranı, 30.95 izlenme payı

        Total Grubunda... 8.01 izlenme oranı, 25.19 izlenme payı

        Sosyal medyada çok konuşulan bölüm, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 8 saat X’in TT listesinde yer alarak gündem oldu.

        REKLAM

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 102'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Işıl’ın tuzağına düştüğünü anlayan Meri, ev halkını kendisine inandıramayacağını anlayarak Kıvılcımlar’a gitti. Planı kusursuz işleyen Işıl, ikinci hamlesinde ise Abdullah’ı, Nilay’a ev alması için ikna etti. Işıl, Doğa ve Fatih’ten sonra Nilay’ı da kendi safına çekmeyi başararak Nursema’yı savaşında yalnız bıraktı. Yaşadığı olayla yıkılan Meri, memleketine dönmeye karar verdi. Kıvılcım ve Sönmez üzülseler de Meri’nin kararına saygı duyarak onu yolcu ettiler. Duygusal anların yaşandığı bölümde Meri karakteriyle izleyenlerin gönlünü fetheden Şebnem Bozoklu diziye veda etti.

        Meri, Işıl’ın kurduğu tuzağın farkına varıyor;

        Asude, doğum günü olan Firaz’a aile yadigarı bir yüzük hediye ederek, Nursema ile arasını düzeltmesini istedi. Nursema, köşkün gündeminden Firaz’ın doğum gününü unutunca hiç beklemediği bir yol ayrımına geldi. Firaz, Nursema’dan evine dönmesini yoksa boşanacağını söyleyerek bir karar vermesini istedi.

        REKLAM

        Nursema, Firaz’ın doğum gününü unutuyor;

        Ömer ve Kıvılcım’ın yaşadıklarından sonra ayrı kalmasını istemeyen Sönmez, Ömer’in evine taşındı. Ömer’in hazırladığı büyük sürprizle nikahlarını tazeleyen Kıvılcım ve Ömer muradlarına erdiler. Bölümde çiftin adalarda yaptığı aşk dolu balayı gezisi büyük bir beğeniyle izlendi. Gizemli bir planı olan Mustafa’nın eve silah siparişi vermesi büyük yankı uyandırırken bölümün final sahnesinde yaşananlar heyecanı doruğa taşıdı. Köşkte işe başlayan Koray, Işıl’ın lüks hayatına yakından tanık olunca onu tehdit ederek daha fazla para istedi. Koray’ın, Işıl’a istediği parayı alamazsa Pembe’yi öldürttüğünü herkese anlatacağını söylemesi ve ardından odaya Nursema’nın öfkeyle girmesi izleyenleri şoke etti.

        İşte geceye damga vuran final sahnesi;

        REKLAM

        SEZON FİNALİ TANITIMI YAYINLANDI!

        “BU EVDE OLACAKLARI GÖRMENİ İSTEMİYORUM!”

        Yayınlanan tanıtımda Mustafa, Işıl ve Koray’ı yakın takibe alırken Kıvılcım ve Ömer bebeklerinin adını Kemal koymaya karar veriyorlar. Nursema, Işıl’a evine döneceğini açıklarken kardeşleriyle helalleşen Mustafa’nın silahını hazırlaması sezon finalinde yaşanacak olayların ilk sinyalini veriyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin sarsıcı sezon finali bölümü; 30 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de ekrana gelecek.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        2 ilde şarampol faciası: 4 ölü, 5 yaralı!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Bayramda trenlerin yolcu kapasitesi artırılacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Habertürk Anasayfa