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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati: 23 Mayıs Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 23 Mayıs İzmir, Ankara, İstanbul il il namaz vakitleri

        Cuma namazı saati: 23 Mayıs Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

        İslam dünyasında ayrı bir yeri olan Cuma günü ile il il Cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatlerini haberimizde derledik. İşte 23 Mayıs il il Cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 22:15 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:15
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        • 1

          İl il Cuma namazı vakitleri... Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin detayları hem de il il Cuma saatlerini merak ediyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 23 Mayıs Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...

        • 2

          23 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 23 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          23 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 23 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          23 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 23 Mayıs Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          23 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 23 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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