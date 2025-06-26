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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile 27 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? İşte 27 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. İşte Diyanet ile 27 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 21:13 Güncelleme: 26.06.2025 - 21:13
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        • 1

          Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 27 Haziran Cuma namazı vakitleri...

        • 2

          27 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 27 Haziran Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          27 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 27 Haziran Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          27 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 27 Haziran Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          27 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 27 Haziran Cuma namazı saat 13.12'de kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

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