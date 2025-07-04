Cuma namazı vakitleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların gündeminde yer aldı. 4 Temmuz Cuma günü yaklaşırken, Diyanet’in açıkladığı namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 4 Temmuz 2025 tarihli il il Cuma vakitleri ve namaz hakkında merak edilenler...