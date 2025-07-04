İl il Cuma namazı saatleri: 4 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, 4 Temmuz Cuma günü için merak konusu oldu. İslam dünyasında mübarek kabul edilen bu günde, milyonlarca kişi camilere akın etmeye hazırlanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı da il il Cuma namazı vakitlerini paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki namaz saatleri yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 4 Temmuz Cuma namazı saatleri...
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Cuma namazı vakitleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların gündeminde yer aldı. 4 Temmuz Cuma günü yaklaşırken, Diyanet’in açıkladığı namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 4 Temmuz 2025 tarihli il il Cuma vakitleri ve namaz hakkında merak edilenler...
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4 TEMMUZ İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 4 Temmuz Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.
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4 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 4 Temmuz Cuma namazı saat 13.21'te kılınacak.
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4 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 4 Temmuz Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.
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4 TEMMUZ BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 4 Temmuz Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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