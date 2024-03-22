Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı farz mıdır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?

        Cuma namazı nasıl kılınır? İşte tüm detaylarıyla Cuma namazı kılınışı

        Cuma günleri, öğle namazı yerine kılınan Cuma namazına saatler kala "Cuma namazı nasıl kılınır?" araştırılması başlandı. Sizler için tüm detaylarıyla Cuma namazının kılınışını anlattık. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı, Cuma namazında okunacak sure ve dualar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 08:37 Güncelleme: 22.03.2024 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her Cuma gününde cemaat İslamiye'te tavsiye edildiği gibi birlikte Cuma namazı kılar. Toplamda 10 rekattan oluşan Cuma namazının kılınışını adım adım anlattık ve namaz sırasında okunacak dualar derledik. İşte, adım adım Cuma namazı kılınışı...

        2

        CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        3

        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

        4

        *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        5

        *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        6

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        7

        Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

        Sübhaneke,

        Ettehiyyatü,

        Allahümme Salli,

        Allahümme Barik,

        Rabbena Atina,

        Rabbenağfirli

        Fatiha,

        Tebbet,

        İhlas,

        Felak,

        Nas sureleri.

        Cuma hutbesinin konusu
        Cuma hutbesinin konusu
        Cuma namazı saatleri
        Cuma namazı saatleri
        En güzel Cuma mesajları
        En güzel Cuma mesajları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Yağmur ve kar yağışı alarmı! Üst üste uyarı
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        İzmir'de kan donduran kuyumcu cinayeti!
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        17 bıçak darbesiyle öldürdü! Kafası gitti hatırlayamadı!
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        ABD'nin Gazze tasarısı oylanacak
        ABD'nin Gazze tasarısı oylanacak
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Tim Cook: Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok
        Tim Cook: Çin'den daha kritik bir tedarik zinciri yok
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        Semih ve Ahmetcan açıklaması
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        "Sonuçları erken görüyor ama ilan etmiyoruz"
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        İlk defa bir hastaya domuz böbreği naklettiler
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'