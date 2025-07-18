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        Haberler Gündem Güncel Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı

        Bursa'da feci bir olay meydana geldi. Kentin Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:25 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:25
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        Cuma namazı çıkışı silahlı saldırı
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        Feci olay, saat 13.30 sıralarında Hıdırbali Mahallesi Tahıl Caddesi'nde bulunan Şemaki Camisi'nin önünde meydana geldi.

        DHA'nın haberine göre, cuma namazı sonrası cami önünde cemaate pilav dağıtıldığı sırada bir kişi, kalabalığa silahla ateş açtı. Saldırıda Ali Osman T., Burhan M. ve Sadık Ç. Hamdi Ü. yaralanırken, şüpheli kaçtı.

        Sadık Ç. ile Hamdi Ü. Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 2 kişi Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

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