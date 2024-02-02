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        Haberler Gündem İnanç CUMA MESAJLARI YENİ| Resimli, kısa ve dualı Cuma mesajları: Mübarek olsun! WhatsApp, Instagram ve Facebook için ücretsiz Cuma mesajları

        En güzel resimli Cuma mesajları! Dualı, resimli ve kısa Cuma mesajları

        Cuma mesajları bu hafta da sevdiklerine sosyal medya platformlarından tebriklerini iletmek isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlarda paylaşım yapmak isteyenler için güncel resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte tamamen ücretsiz ve telifsiz indirip paylaşabileceğiniz kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 07:55 Güncelleme: 02.02.2024 - 07:55
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        Cuma mesajı paylaşımları her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini sosyal meyda platformlarından yaptığı paylaşımlarla tebrik etmek isteyenler tarafından merak edilip araştırlıyor. Araştıranlar için her hafta olduğu gibi bu hafta da resimli Cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlardan paylaşım yapmak isteyenler için hazırladığımız resimli Cuma mesajları...

        2

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        3

        Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        4

        Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        5

        Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

        Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        6

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        7

        İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        8

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

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        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

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        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

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        Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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