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        Haberler Bilgi Gündem CUMA MESAJLARI 2025 | En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri ile dualı, resimli Cuma mesajı

        En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve farklı Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

        İslam dünyası için haftanın en kıymetli günü olan cuma, ibadetlerin yoğunlaştığı bir zaman dilimi olarak karşılanıyor. Bu özel günde, milyonlarca kişi de sevdiklerine anlamlı mesajlar göndererek bu manevi atmosferi paylaşıyor. Siz de Cuma'nın bereketini paylaşmak istiyorsanız, dualı ve anlamlı mesaj önerilerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel, farklı ve resimli Cuma mesajları ve sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 20:30 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:30
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        • 1

          Cuma gününde camilerde toplu ibadetler yapılırken, milyonlarca insan sevdiklerine içten dileklerle mesajlar göndermeye başladı. Siz de bu özel günün manevi havasını paylaşmak istiyorsanız, Cumanız mübarek olsun diyebileceğiniz en güzel sözleri sizin için paylaştık. İşte Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri...

        • 2

          KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

          Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

          Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        • 3

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        • 4

          AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

          Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        • 5

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
          Hayırlı cumalar.

        • 6

          YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

          Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        • 7

          Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        • 8

          En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

        • 9

          EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

          Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        • 10

          İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.

        • 11

          CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

          Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.

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