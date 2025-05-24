Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Cuma İş Çıkışı’nda Hande Yener sahnedeydi

        Cuma İş Çıkışı’nda Hande Yener sahnedeydi

        İş Sanat'ın Cuma İş Çıkışı konserleri, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Hande Yener ile devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 16:37 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cuma İş Çıkışı'nda Hande Yener sahnedeydi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserlerinde 23 Mayıs akşamı unutulmaz bir performans gerçekleşti: Kibele Çeşmesi Heykeli önünde düzenlenen ve 1,5 saat süren konserde Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Hande Yener dinleyicileriyle buluştu.

        2000’li yıllardan bu yana elektronik ve dans müziğini harmanlayarak kendine özgü bir tarz yaratan sanatçı, ‘Sebastian’ ve ‘Bodrum’ ile başladığı konserde, ‘Günaydın’, ‘Hata’, ‘Romeo’ ve “Fener Alayı’ gibi hit şarkılarını müzikseverlerin eşliğinde seslendirdi. Renkli repertuvarı ve sahnedeki enerjisiyle tam not alan Yener, dinleyicilere keyif dolu bir akşam yaşattı.

        GRİPİN 30 MAYIS'TA CUMA İŞ ÇIKIŞI'NDA

        Haftanın yorgunluğunu müzikle atmak isteyenlerin buluşma noktası Cuma İş Çıkışı konserlerinde 30 Mayıs akşamı, akustik rock sound’u ve nostaljik dokunuşlarıyla fark yaratan Gripin sahnede olacak. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konserle devam edecek.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen konserler için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekmektedir. Konser programını İş Sanat’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cuma İş Çıkışı
        #HANDE YENER
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Fransa'da elektrik kesintileri: Cannes festivali yarıda kaldı
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Başına futbol topu çarpan 7 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        23 yaşındaki Dilruba'ya kıymıştı... Kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Edanur 11 yaşındaydı... Kahreden haber!
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Şampiyon, Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        Hamile olduğunu Cannes'da açıkladı
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        74 kadın kurtarıldı! 21 kişi tutuklandı! Konya'da 'masaj' operasyonu!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Manipülasyon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Zorbalığın böylesi! Gasp ve tehdit kamerada!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Olay anı kamerada... İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        İdil Bilgen, çeyrek finale kaldı
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Habertürk Anasayfa