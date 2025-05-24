Cuma İş Çıkışı’nda Hande Yener sahnedeydi

İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserlerinde 23 Mayıs akşamı unutulmaz bir performans gerçekleşti: Kibele Çeşmesi Heykeli önünde düzenlenen ve 1,5 saat süren konserde Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Hande Yener dinleyicileriyle buluştu.

2000’li yıllardan bu yana elektronik ve dans müziğini harmanlayarak kendine özgü bir tarz yaratan sanatçı, ‘Sebastian’ ve ‘Bodrum’ ile başladığı konserde, ‘Günaydın’, ‘Hata’, ‘Romeo’ ve “Fener Alayı’ gibi hit şarkılarını müzikseverlerin eşliğinde seslendirdi. Renkli repertuvarı ve sahnedeki enerjisiyle tam not alan Yener, dinleyicilere keyif dolu bir akşam yaşattı.

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GRİPİN 30 MAYIS'TA CUMA İŞ ÇIKIŞI'NDA

Haftanın yorgunluğunu müzikle atmak isteyenlerin buluşma noktası Cuma İş Çıkışı konserlerinde 30 Mayıs akşamı, akustik rock sound’u ve nostaljik dokunuşlarıyla fark yaratan Gripin sahnede olacak. 18.30’da DJ performansıyla başlayacak etkinlik, 19.00’da konserle devam edecek.

İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen konserler için Biletix’ten rezervasyon yapılması gerekmektedir. Konser programını İş Sanat’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.