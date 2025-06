Aziz Müminler!

Müslümanın bir duruşu vardır. Bu duruş; Allah ve Resûlünü herkesten ve her şeyden çok seven, Kur’an’ı ve sünneti kendisine rehber edinen imanî bir duruştur. Müslüman; وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْۜ“Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir.” ayeti gereğince her an Rabbinin gözetiminde olduğunun bilinciyle hareket eder. Arafat’ta kefen misali ihramlarıyla her türlü makam ve statüden sıyrılarak vakfeye duran hacılar gibi, yönünü Beytullah’a, gönlünü Allah’a çevirir.