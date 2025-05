Cudi Cup final maçları ile sona erdi!

Şırnak'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin de katkılarıyla, üniversitenin yerleşkesindeki 2'si kapalı 6 kortta 4.'sü düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası oynanan final maçları ile sona erdi. Final müsabakalarını izlemeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, milli sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı.

"DAHA ÖNCELERİ TERÖRLE ANILAN BÖLGELERDE ARTIK GENÇLERİN HEYECANI VAR"

Final müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Özellikle buraya gelmek istedik, burada olmak istedik. Bu coşkuyu, bu heyecanı, gençliğin bu dinamizmini görmek istedik. Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Cudi Kupası tenis turnuvası her geçen gün büyüyor. Gördüğünüz gibi devletimiz her yerde spor tesisleri yapmaya devam ediyor. Daha önceleri terörle alınan bölgelerde artık gençlerin heyecanı spor var, coşku var, sevgi var, birlik beraberlik var. İşte Türkiye'nin her yanında güzel bir barış rüzgarı var. O yüzden bu güzel turnuva çok çok anlamlı. Şırnak sporda çok ciddi yatırımlar almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız hakikaten sporun içinden gelen, sporu çok iyi bilen bir lider. Onunla beraber Türkiye spor tesisi altyapısına çok büyük yatırımlar yaptı. Stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla binlerce tesis kazandırıldı. Kazandırılmaya devam ediyor. Yine gördüğümüz gibi burada daha önceki dönemde Bakanlığımızın, Spor Toto'nun destekleriyle yapılan tenis kortlarını görüyorsunuz. Kapalı tenis kortları, açık tenis kortları. Burada enteresan bir rakamı da söyleyelim burada Şırnak'ın çocukları yaklaşık 5 bin 600 lisanslı tenis sporcusuna sahip. 5 bin 600. Gördüğünüz gibi o yüzden baktığınız zaman biraz evvel de müsabakayı izledik. 2 bin 996'sı erkek, 2 bin 601'i de bayan olmak üzere toplam 5 bin 600'e yakın sporcu var tenis oynayan. Bu kupa artarak işlenerek devam edecek. Biz de destek vermeye devam edeceğiz. Yine Tenis Federasyonu Başkanımız Şafak Hanım gerçekten tenise çok büyük bir heyecan getirdi. Konuyu yakından takip ediyor ve tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu organizasyon da bizim için çok çok önemli. Bugün buradayız" dedi.