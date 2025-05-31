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        Haberler Kültür-Sanat CSO sezonu Sirba Orkestrası konseriyle kapattı

        CSO sezonu Sirba Orkestrası konseriyle kapattı

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), sezonun son konserinde Sirba Orkestrası'nı sanatseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:38
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        CSO sezonu Sirba Orkestrası konseriyle kapattı
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        CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonda düzenlenen sezon kapanış konserini, CSO Şefi ve Müzik Direktörü Cemi'i Can Deliorman yönetti.

        CSO'nun eşlik ettiği Fransız kökenli Sirba Orkestrası, sanatseverlere Rus, Macar ve Balkan ezgileri sundu.

        Konserin birinci yarısının sonunda Şef Deliorman, meslekte 46 yılını tamamlayarak emekli olan CSO saksofon sanatçısı Fethi Günçer'i sahneye davet etti. Günçer, hayatının en duygu dolu günü olduğunu belirterek, sanatçı arkadaşları ve sanatseverlere teşekkür etti.

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        Konser sonunda konuşan Deliorman, orkestranın ihtiyaç duyduğu tüm imkanları sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DenizBank'a teşekkür etti.

        Konserde, Suite de Moldavıe, Valenki ve Cocher Ralentis Tes Chevaux gibi eserler seslendirildi.

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        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #CSO
        #Sirba Orkestrası
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