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        Haberler Kültür-Sanat Müzik CRR'de 'Eko Melodiler: Ekoloji için Müzik' konseri

        CRR'de 'Eko Melodiler: Ekoloji için Müzik' konseri

        İKSV Alt Kat ve Vokal Akademi, çevre krizine dikkat çekmek ve ekolojik farkındalığı artırmak amacıyla, 9 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR), ücretsiz olarak Eko Melodiler: Ekoloji için Müzik konseri düzenliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 00:07 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:07
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        CRR'de 'Eko Melodiler: Ekoloji için Müzik'
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        Eko Melodiler: Ekoloji için Müzik konseri, çevreye duyarlı bir geleceğe çağrı yapmak amacıyla, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan sanatçıları ve kültür kurumlarını buluşturuyor. 9 Şubat’ta CRR’de gerçekleştirilecek bu özel konserde İKSV Alt Kat aracılığıyla bir araya gelen Genç Kadınların Sesi: Çoksesli Koro Atölyesi katılımcıları ve Vokal Akademi Pop & Caz Korosu Birleşik Krallık ve Avrupa’dan bestecilere ait eserleri seslendirecek. Genç koristler etkinlikte müzik aracılığıyla çevresel adalet ve sürdürülebilirlik mesajları verecek.

        Repertuvar, çevre temalı 15 şarkıdan oluşan özenle tasarlanmış bir hikâye kurgusuyla izleyicilere yüksek tempolu ve enerjik bir müzikal deneyim sunacak. Konserde Avril Lavigne, Celine Dion ve Justin Bieber gibi sanatçılarla çalışan İngiliz besteci ve şef Kevin Fox, İsveçli akapella grubu The Real Group’un kurucularından ve Ecocide Law Koroları girişiminin yöneticisi Peder Karlsson ve Finlandiyalı koro şefi, besteci, pedagog ve Tampere Vokal Festivali, SibaFest gibi projelerin sanatsal direktörlüğünü yürüten Merzi Rajala da sahnede konuşmalarıyla yer alacak. Konuşmacılar, Eko Melodiler: Ekoloji için Müzik projesinin kapsamına ve çevre bilincinin müzikle ifade edilmesine dair konuları derinleştirecek. Türkiye’deki çevre aktivistlerinin de konuşmalarıyla katkıda bulunacağı etkinlik ve gerçekleştirilen işbirlikleri, sanat aracılığıyla küresel diyalog ve ortak sorumluluk bilincini teşvik etmeyi amaçlıyor.

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        Herkese açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek konsere İstanbul Senin uygulaması üzerinden rezervasyon yapılabilecek.

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        #Cemal Reşit Rey Konser Salonu
        #crr
        #İKSV
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