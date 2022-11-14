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Cristiano Ronaldo'ya rekor ceza geliyor! Manchester United'dan açıklama yaptı! - Spor haberleri

Cristiano Ronaldo'ya rekor ceza kapıda! Manchester United'dan açıklama geldi

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile dünya gündemine oturdu. Erik ten Hag ve kulüp için sert sözler kullanan Portekizli için rekor ceza da kapıda

Giriş: 14.11.2022 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'dan atılmaya çalışıldığını ve ihanete uğramış hissettiğini söyledi.

  • Ronaldo, İngiliz televizyon kanalı TalkTV'deki "Piers Morgan Sansürsüz" programına katıldı.

  • 37 yaşındaki golcü oyuncu, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." yanıtını verdi.

  • Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam." dedi.

  • Kulübün, teknik direktör Alex Ferguson'ın ayrıldığı 2013'ten bu yana gelişim kaydedemediğini savunan Ronaldo, "Kendisi (Ferguson), kulübün hak ettiği doğrultuda ilerlemediğini herkesten iyi biliyor. Manchester United'ı ve taraftarlarını seviyorum. Taraftarlar her zaman benim yanımda oldu. Kulüp için en iyisini istiyorum. Bu nedenle Manchester United'a geldim." ifadelerini kullandı.

     

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