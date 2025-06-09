Cristiano Ronaldo takımını kendisi açıkladı!
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Portekiz'de dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
- 1
Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile olan sözleşmesi sona ermişti.
- 2
40 yaşındaki futbolcuyla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelse de, Portekizli oyuncu FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılmayacağını duyurmuştu.
- 3
UEFA Uluslar Ligi'nde penaltılar sonrası şampiyon olan Portekiz'de zaferin ardından Cristiano Ronaldo, geleceğiyle ilgili konuştu.
-
- 4
AL NASSR'DA DEVAM EDECEK
2.5 yıldır Al Nassr'da top koşturan Ronaldo, Suudi Arabistan kulübüyle yola devam edeceğini açıkladı.
- 5
Al Nassr'da 105 maça çıkan Ronaldo 105 gol - 19 asistlik performans sergiledi.
- 6