Cristiano Ronaldo: Suudi Arabistan ligi, ilk 5 lig arasında

Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan 40 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi ve 2034 Dünya Kupası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "SUUDİ ARABİSTAN LİGİ, İLK 5 LİG ARASINDA" Kulüp sosyal medya hesabına konuşan Portekizli yıldız, "Hala lig olarak gelişiyoruz. Ama şimdiden ilk 5 lig arasında olduğumuzu düşünüyorum. Gelişmeye devam edeceğiz. Mutluyum, çünkü çok yarışmacı bir ligde olduğumu biliyorum. Suudi liginde oynamamış olanlar ya da futboldan anlamayanlar bu ligin ilk 5'te olmadığını söylüyor. Bu düşünceme yüzde yüz inanıyorum. Bu ligde oynayanlar neden bahsettiğimi anlıyor. Bu yüzden kalmak istedim." şeklinde konuştu.

2034 DÜNYA KUPASI Ronaldo, "Sadece önümüzdeki iki yıl değil Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek olan bu projeye inanıyorum ve en iyi Dünya Kupası organizasyonu olacağına inanıyorum. Mutluyum, 2 yıl daha... Suudi ligindeki en iyi takımlarla mücadele etmeyi ve ligde şampiyon olmayı hedefliyoruz. Sonunda hangi takımın iyi olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.