Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in lüks tekne tatili

Portekiz'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu ve iki kızının annesi olan İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez ile tatil sezonunu birlikte açtı.

REKLAM advertisement1

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, ultra lüks teknelerinde baş başa keyifli bir tatil geçirdi.

Georgina Rodriguez, çıktıkları bu tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

REKLAM

Georgina Rodriguez tatili boyunca hem romantik anlar yaşadı hem de bol bol güneşin tadını çıkardı.

Ünlü çift, tatilleri sırasında spor yapmayı da ihmal etmedi. Georgina Rodriguez, spor yaparken dahi çıkarmadığı mücevher kolyesi dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraflar: Instagram