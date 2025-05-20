Cristiano Ronaldo için Brezilya iddiası!

Sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sözleşmesi bitecek olan Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusu haline geldi.

Al-Nassr'da kariyerine devam eden yıldız isim, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmadı.

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Bu nedenle birçok kulübün radarına giren 40 yaşındaki efsane için İspanyol basınından MARCA, önemli bir iddia ortaya attı.

Habere göre; Bir Brezilya Serie A takımı, bu yaz oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Cristiano Ronaldo'ya teklif götürdü. Yatırımcıların Portekizli yıldızın maaşı için harekete geçtiği söylenirken turnuvaya katılacak olan dört Brezilya kulübü Palmeiras, Flamengo, Fluminense ve Botafogo'nun transferde adı geçiyor. 40 yaşındaki forvet, 2023'te Suudi kulübüne katıldığından beri 109 maçta 97 gol attı.